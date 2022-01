Les promesses Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Duree :1h 38mi Réalisateur :Thomas Kruithof Interprètes : Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi, Jean-Paul Bordes, Laurent Poitrenaux Synopsis : Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les « marchands de sommeil ». Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ? drame français Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

