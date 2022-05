Les promenades musicales du Pays d’Auge Pont-l’Évêque, 19 juillet 2022, Pont-l'Évêque.

Les promenades musicales du Pays d’Auge Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque

2022-07-19 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-19 Place Foch Marché couvert

Pont-l’Évêque Calvados

Pierre Fouchenneret a pu jouir dès son plus jeune âge d’une très forte reconnaissance. Magistral en scène, « bouleversant » (Ouest France), il sait prendre des risques et surprendre son auditoire de plus en plus nombreux, tant en France qu’à l’international.

De son côté, Romain Descharmes se produit en récital sur les plus grandes scènes internationales : Carnegie Hall à New York, Wigmore Hall à Londres, National Concert Hall à Dublin, Tsuda Hall à Tokyo… En tant que soliste, notamment avec l’Orchestre de Paris. Il donne également de nombreux concerts dans des festivals aussi réputés que Piano aux Jacobins, le Festival de Radio France de Montpellier, La Roque d’Anthéron, etc…

Forts d’une grande complicité, Romain Descharmes et Pierre Fouchenneret partagent la scène et explorent ensemble depuis de nombreuses années le répertoire de sonate.

Un salon de musique s’installe à Pont-l’Evêque, dans une ambiance à l’intimité recherchée, avec une salle repensée pour l’accueil de la musique de chambre. Nicolas Vaude, bien connu pour ses performances théâtrales et cinématographiques, jouera le maître de maison avec la malice et le brio qui le singularise.

A cette occasion, l’accès à l’exposition de Sam Szafran aux Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque sera d’1 € seulement.

communication@pays-auge-culture.org +33 2 31 31 06 00

Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque

