Les Promenades Musicales du Pays d’Auge – Lumières du Classicisme – F. Lazarevitch / J. Taylor, 27 juillet 2022, .

Les Promenades Musicales du Pays d’Auge – Lumières du Classicisme – F. Lazarevitch / J. Taylor

2022-07-27 20:00:00 – 2022-07-27

Carl Philipp Emmanuel Bach, second fils de Johann Sebastien eut pour parrain Telmann et fut pendant trente années claveciniste à la cour de Frédéric II de Prusse, lui-même flûtiste de talent. La flûte ne pouvait que lui donner des ailes, qu’il employa pour une série de sonateq exceptionnelles. François Lazarevitch, à la connaissance universelle en matière de flûtes, et Justin Taylor, célébré pour ses « interprétations virtuoses, sensibles et gourmandes », forment un duo de rêve pour un programme aussi léger que sublime. Le génie de C.P.E. Bach a été d’être une illustre transition entre le baroque de son père et le classicisme affirmé de Mozart.

Carl Philipp Emmanuel Bach, second fils de Johann Sebastien eut pour parrain Telmann et fut pendant trente années claveciniste à la cour de Frédéric II de Prusse, lui-même flûtiste de talent. La flûte ne pouvait que lui donner des ailes, qu’il…

Carl Philipp Emmanuel Bach, second fils de Johann Sebastien eut pour parrain Telmann et fut pendant trente années claveciniste à la cour de Frédéric II de Prusse, lui-même flûtiste de talent. La flûte ne pouvait que lui donner des ailes, qu’il employa pour une série de sonateq exceptionnelles. François Lazarevitch, à la connaissance universelle en matière de flûtes, et Justin Taylor, célébré pour ses « interprétations virtuoses, sensibles et gourmandes », forment un duo de rêve pour un programme aussi léger que sublime. Le génie de C.P.E. Bach a été d’être une illustre transition entre le baroque de son père et le classicisme affirmé de Mozart.

dernière mise à jour : 2022-05-27 par