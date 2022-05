Les Promenades Musicales du Pays d’Auge – Les Recettes de L’Amour – L. Desandre / T. Dunford / W. Christie Mézidon Vallée d’Auge, 26 juillet 2022, Mézidon Vallée d'Auge.

2022-07-26 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-26 23:00:00 23:00:00 Mézidon-Canon Château de Canon

Mézidon Vallée d’Auge 14270

Canon c’est la fête ! Celle des Lumières celle des bourdonnementsbucoliques, celle des écalts dde voix, celle des folies musicales. Et quelles folies! ! William Christue au clavecin est incontournable , maître incontesté de la musique baroque, Lea et Thomas, dans leur juvénile ardeur sont d’incomparables virtuoses. Faisant voler en éclats les barrières entre les styles ou les époques, ces Recettes de l’Amour marient airs baroques, mélodies et extraits d’opérette – de Marc-Antoine Charpentier à Jacques Offenbach, en passant par Reynaldo Hahn et Michel Lambert – avec pour fil conducteur la la,gue française si chère à ce trio cosmopolite. Un menu savoureux et réjouissant.

Le champagne, servi là où le temps le conseille, est suivi du traditionnel pique-nique où les chapeaux se font merveilles, où les rires à l’art du repas champêtre se mêlent.

