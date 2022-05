Les Promenades Musicales du Pays d’Auge – Le Concert de la Loge Saint-Pierre-en-Auge, 4 août 2022, Saint-Pierre-en-Auge.

Les Promenades Musicales du Pays d’Auge – Le Concert de la Loge Saint-Pierre-sur-Dives Abbatiale Saint-Pierre-en-Auge

2022-08-04 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-04 23:00:00 23:00:00 Saint-Pierre-sur-Dives Abbatiale

Saint-Pierre-en-Auge Calvados Saint-Pierre-en-Auge

Soprano imaginative et engagée aux aigus ravissants, Florie Valiquette est une jeune artiste lyrique canadienne en pleine ascension. Venue de la Belle Province, elle a rapidement conquis les plus grandes scènes hexagonales, grâce à sa voix fraîche et scintillante. Quant à Julien Chauvin et son ensemble, les Promenades en connaissent l’énergie, la fougue et la générosité artistiques. Le programme est assurément flamboyant, éblouissant et rutilant : quelques nConcerti de Vivaldi, pour la fête vénitienne, deux airs d’Il Trionfo del Tempo e del nDisinganno, oratorio majeur de Haendel, la Maddalena ai piedi di Cristo de nCaldara et, pour terminer avec le Prêtre roux, le fameux In furore iustissimae nirae, époustouflante virtuosité au service d’une tendre piété et d’une colère au ndéchaînement tempétueux.

communication@pays-auge-culture.org +33 2 31 31 06 00 https://www.pays-auge-culture.org/

Saint-Pierre-sur-Dives Abbatiale Saint-Pierre-en-Auge

