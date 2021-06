[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Félicien Brut et Renaud Guy-Rousseau Goustranville, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Goustranville.

[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Félicien Brut et Renaud Guy-Rousseau 2021-07-30 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-30 Le CIRALE La Fromagerie – RD675

Goustranville Calvados Goustranville

La clarinette et l’accordéon sont deux instruments à vent aux timbres similaires, très implantés en Europe de l’Est, aussi bien dans la musique klezmer que dans celle des Balkans.

Avec un air de fête, une pincée d’exotisme et un brin d’aventure, le duo emmènera son public dans une cavalcade effrénée à travers les montagnes d’Autriche, les plaines de Roumanie et les steppes de la grande Russie. Savantes ou populaires, ces musiques tournoient, en cabrioles ou complaintes, emportent l’âme des voyageurs et comblent les rêves de grands espaces.

Félicien Brut, l’un des plus innovants et des plus éclectiques accordéonistes français et Renaud Guy-Rousseau, clarinettiste à l’Orchestre National de France, sauront faire souffler à nos oreilles mélomanes de formidables vents favorables.

Le concert est précédé d’une visite du Centre d’Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Équines (CIRALE) qui montrera ses spécificités et ses objectifs. Le concert se terminera par une dégustation.

communication@pays-auge-culture.org +33 2 31 31 06 00 https://www.billetweb.fr/festival-les-promenades-musicales-du-pays-dauge-27eme-edition

