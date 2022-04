[LES PROMENADES MUSICALES DU PAYS D’AUGE] Ensemble de Caelis Dozulé, 23 juillet 2022, Dozulé.

[LES PROMENADES MUSICALES DU PAYS D’AUGE] Ensemble de Caelis Dozulé

2022-07-23 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-23

Dozulé Calvados Dozulé

Sous la direction de Léo Warinski, cordes vocales et cordes instrumentales s’épousent et se répondent. Six musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie, la mezzo-soprano Albane Carrère et l’ensemble vocal de Caelis s’associent pour donner à entendre cette pièce majeure du début du XXe siècle : “Le Miroir de Jésus”. Réservation obligatoire.

+33 2 31 31 06 00

Dozulé

