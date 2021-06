Royat Royat Puy-de-Dôme, Royat Les Promenades du jeudi de l’Office de Tourisme métropolitain Royat Royat Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Royat

Les Promenades du jeudi de l’Office de Tourisme métropolitain Royat, 17 juin 2021-17 juin 2021, Royat. Les Promenades du jeudi de l’Office de Tourisme métropolitain 2021-06-17 14:00:00 – 2021-06-17 19:00:00 Clermont Auvergne Tourisme – Bureau de Royat-Chamalières 1 avenue Auguste Rouzaud

Royat Puy-de-Dôme Royat EUR 10 10 Découvrez des sentiers inattendus, parcourez les plus beaux endroits de notre territoire, en toute convivialité, dans une ambiance amicale et sympathique, sourire aux lèvres. royat@clermontauvergnetourisme.com +33 4 73 29 74 70 https://www.clermontauvergnetourisme.com/agenda/animations/ Découvrez des sentiers inattendus, parcourez les plus beaux endroits de notre territoire, en toute convivialité, dans une ambiance amicale et sympathique, sourire aux lèvres.

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Royat Étiquettes évènement : Autres Lieu Royat Adresse Clermont Auvergne Tourisme - Bureau de Royat-Chamalières 1 avenue Auguste Rouzaud Ville Royat lieuville 45.76724#3.05573