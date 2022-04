Les projections de Burlada Auditorium Floirac Catégories d’évènement: Floirac

En partenariat avec l’association Camino Cultural, le comité de jumelage Floirac/Burlada organise la projection du film en VO sous-titrée « L’oubli que nous serons », de Fernando Trueba. Auditorium rue Voltaire 33270 Floirac Floirac Dravemont Gironde

2022-04-15T19:00:00 2022-04-15T21:00:00

