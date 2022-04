Les profs en concert ! Marseille 1er Arrondissement, 13 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Les profs en concert ! Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

2022-06-13 21:00:00 – 2022-06-13 Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement 13001

Une soirée ouverte au Jazz et Musiques Actuelles mêlant compositions personnelles, improvisations et célèbres standards. Tous les professeurs du département Jazz et Musiques Actuelles de la Cité de la Musique qui y transmettent leur passion dans les cours d’instruments, de Jazz band, d’ateliers d’ensembles et d’improvisation sont sur scène ce soir.



Plus connus avec leurs propres groupes ou conviés par d’autres formations, les musiciens enseignants nous dévoilent leur talent.



Wim Welker & Jeff Kellner (guitare), Patrick Seminor (guitare, voix), Édouard Thommeret (saxophone), Yves Laplane & José Assa (piano), Gilles Alamel, Pierre Auguste Bona & Nicolas Aureille (batterie), Alain Rageot (basse), Manu Falla & Joseph Crimi (basse, contrebasse)

