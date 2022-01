Les Prodigieuses Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Les Prodigieuses Atelier-galerie de la Métropole 6 Rue métropole (cour intérieure) Chambéry

2022-02-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-15

Exposition d'une peintre locale de peintures à l'huile sur les femmes d'exception qui ont marqué notre époque. metropoleb.73@gmail.com +33 4 79 60 73 92

