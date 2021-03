Privas Visio Privas Les prochains ateliers « Tu aides ? Je t’aide ! » Visio Privas Catégorie d’évènement: Privas

### Les prochains ateliers « Tu aides ? Je t’aide ! » ### 26 JANVIER 2021ACTUALITÉAIDANTS, PROJET Après plusieurs mois de travail avec des familles concernées par le handicap au quotidien, et quelques déclics qui nous ont fait chaud au cœur, nous sommes prêts pour partager cette expérience avec le plus grand nombre de familles. En 2021, Handissimo programme des ateliers « Tu aides ? Je t’aide ! » sous 2 formats différents : * un temps d’échange à destination des parents, pour mieux conserver le lien avec ses proches, et recevoir de l’aide. * un temps d’échange à destination des personnes qui connaissent des familles touchées par le handicap de leur enfant pour mieux comprendre le parcours d’un parent aidant et les difficultés à demander de l’aide, mieux communiquer et passer à l’action pour proposer de l’aide. Vous êtes un parent ayant un enfant en situation de handicap ?

Vous vous reconnaissez dans l’une de citations ci-contre ? Vous aussi, vous aimeriez recevoir d’avantage d’aide de votre entourage mais vous ne savez pas forcément comment demander ?

Vous aussi, vous ne savez pas toujours comment accepter les propositions d’aide ?

Vous aussi, vous avez envie de vous sentir plus entourés, mais vous ne savez pas par où commencer ? Suite à une enquête auprès de 700 aidants, et des ateliers avec des parents, nous avons construit ces ateliers pour vous aider à : * comprendre que la demande d’aide est légitime et possible * savoir comment demander de l’aide à vos proches et par où commencer Via des conseils pratiques, des exercices et des échanges en petits groupes, nous souhaitons fournir aux parents des outils pour se sentir plus entourés et déclencher le déclic pour demander de l’aide. L’atelier dure un peu plus de deux heures, il est en visio et est gratuit. La prochaine session aura lieu le 30 et le 31 mars de 12h45 à 14h.

