Les prisons de la Révolution française, une iconographie enrichie Conciergerie Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Le mardi 21 novembre 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Les prisons, témoins incontournables de la Révolution française, sont bien plus que des cellules.

Lieux sociaux et politiques en même temps qu’espaces de phantasmes romanesques au XVIIIe siècle, les prisons deviennent avec la Révolution française des incontournables de l’Histoire.

De la Bastille au Temple en passant par la Conciergerie, les années 1790 confèrent à ces lieux d’enfermement une visibilité décuplée qui concerne tout le monde.

Leur iconographie contemporaine se développe à la même échelle et ne tarit pas aux XIXe et XXe siècles.

À partir des collections du musées de la Révolution française à Vizille quelques pistes à travers ce vaste corpus seront proposées.

Et comme le petit plus qui fait toute la différence, un verre de l’amitié vous attend à la fin de la conférence pour partager vos impressions et échanger avec d’autres passionnés d’histoire !

Intervenant : Alain Chevalier, directeur du Musée de la Révolution française de Vizille

En partenariat avec les Annales historique de la Révolution française

Conférence donnée dans le cadre du cycle de conférences « La révolution des arts » à la Conciergerie.

oman with basket before the entrance to a prison, 1796, miniature on ivory, France, 18th century. Vizille, Château (Castle), Musée De La Révolution Francaise