Les prisonniers du château d’If Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 7e Arrondissement

Les prisonniers du château d’If Marseille 7e Arrondissement, 5 novembre 2022, Marseille 7e Arrondissement. Les prisonniers du château d’If

Archipel du Frioul Château d’If Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhne Château d’If Archipel du Frioul

2022-11-05 – 2022-11-05

Château d’If Archipel du Frioul

Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhne EUR 10 10 Le samedi 5 novembre, le château d’If vous invite à venir découvrir des extraits du spectacle « Les prisonniers du château d’If, la naissance du comte de Monte-Cristo » de la compagnie les kapokiers.



Edmond Dantès, victime d’un complot, se retrouve enfermé dans un des cachots du Château d’If. Confronté à l’isolement, le jeune marin est sauvé de la folie par sa rencontre avec un autre prisonnier qui tente de s’évader : l’Abbé Faria. Le vieil homme érudit et d’une extraordinaire vivacité d’esprit accepte d’éduquer son compagnon d’infortune. De leur rencontre naît un lien profond, celui d’un maître et de son disciple, d’un père et de son fils. En héritage, l’Abbé lèguera à Edmond Dantès son secret… Ainsi naîtra la légende du Comte de Monte-Cristo.



Envie de venir assister à ce spectacle ? Alors n’attendez plus et réservez vos places !



A partir de 10 ans Venez assister au spectacle « Les prisonniers du château d’If » au sein du château ! http://www.if.monuments-nationaux.fr/ Château d’If Archipel du Frioul Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu Marseille 7e Arrondissement Adresse Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhne Château d'If Archipel du Frioul Ville Marseille 7e Arrondissement lieuville Château d'If Archipel du Frioul Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-7e-arrondissement/

Les prisonniers du château d’If Marseille 7e Arrondissement 2022-11-05 was last modified: by Les prisonniers du château d’If Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement 5 novembre 2022 Archipel du Frioul Château d'If Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhne