Les Printemps de l’Archéologie Saint-Dizier, vendredi 14 juin 2024.

Les Printemps de l’Archéologie Saint-Dizier Haute-Marne

Tout public

Pour sa troisième édition et en cette année 2024 olympique, le thème sera « les Jeux Antiques » avec 3 volets Cinéma, conférences et reconstitutions, avec des animations au Théâtre et au Stade Jacquin. .

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-16

Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

