Les Printanières Rallye photo Saint-Geniès, mardi 16 avril 2024.

Les Printanières Rallye photo Saint-Geniès Dordogne

énigmes, défis et jeux seront au rendez-vous pour un moment convivial pour petits et grands.

Les lieux d’étape ne sont pas connus d’avance. Vous devrez ainsi user de perspicacité et surtout d’observation pour prendre les bonnes photos….avec à la clé un apéritif offert à tous !

Vous aimez la photo ? On vous propose un rallye photo ludique en famille.

Un excellent moment fun et original à partager en famille !

30 personnes max. A partir de 8 ans.

Réservation obligatoire 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 10:00:00

fin : 2024-04-16 12:30:00

Parking de la salle des fêtes

Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourisme@paysdefenelon.fr

