Les Printanières : Marché d’artistes et de producteurs Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Les Printanières : Marché d’artistes et de producteurs Lège-Cap-Ferret, 16 avril 2022, Lège-Cap-Ferret. Les Printanières : Marché d’artistes et de producteurs Parc du Trinquet Claouey Lège-Cap-Ferret

2022-04-16 10:00:00 – 2022-04-16 15:00:00 Parc du Trinquet Claouey

Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret Marché d’artistes et de producteurs : produits et création sur le thème de la nature.

Restauration : Food trucks et buvette. Marché d’artistes et de producteurs : produits et création sur le thème de la nature.

Restauration : Food trucks et buvette. +33 5 56 60 81 78 Marché d’artistes et de producteurs : produits et création sur le thème de la nature.

Restauration : Food trucks et buvette. Parc du Trinquet Claouey Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT Lège-Cap Ferret

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lège-Cap-Ferret Autres Lieu Lège-Cap-Ferret Adresse Parc du Trinquet Claouey Ville Lège-Cap-Ferret lieuville Parc du Trinquet Claouey Lège-Cap-Ferret Departement Gironde

Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege-cap-ferret/

Les Printanières : Marché d’artistes et de producteurs Lège-Cap-Ferret 2022-04-16 was last modified: by Les Printanières : Marché d’artistes et de producteurs Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 16 avril 2022 Gironde Lège-Cap-Ferret

Lège-Cap-Ferret Gironde