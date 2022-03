Les Printanières au Château de Lantis Dégagnac Dégagnac Catégories d’évènement: Dégagnac

Dégagnac Lot Dégagnac EUR Ventes de créations issues de l’artisanat local et fleurs

Activités enfants :

– 14h30 : conte animé avec des marionnettes en plein air

– 15h : chasse aux trésors autour du château

Tous les enfants recevront un petit cadeau ! Tarif d’entrée, boisson offerte. Le Château de Lantis vous propose, pour fêter l’arrivée du printemps, une journée festive dans la cour et les jardins.

Un marché d’artisanat local et de fleurs animera le château.

Dégagnac

