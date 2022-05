Les Printanières : apéro-concert Notre-Dame-de-Cenilly, 21 mai 2022, Notre-Dame-de-Cenilly.

2022-05-21 16:00:00 – 2022-05-21

Notre-Dame-de-Cenilly Manche Notre-Dame-de-Cenilly

Après-midi de jeux et soirée apéro-concert pour les Printanières à la salle des fêtes de Notre-Dame-de-Cenilly. Entrée gratuite avec No Name Fifty et Dj Leberto. Restauration sur place et à emporter. Réservation fortement conseillée pour participer aux compétitions de l’après-midi. Pour cela, appelez le 06 45 02 86 03 ou envoyer un mail à l’adresse fdjnotredamedecenilly@hotmail.fr

fdjnotredamedecenilly@hotmail.fr +33 6 45 02 86 03

