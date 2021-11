Les principales ressources des associations sous les angles juridique et fiscal MDA – Maison des Associations, 30 novembre 2021, Roubaix.

Les associations ont de plus en plus besoin de diversifier leurs sources de financement : subventions, dons, prestations de services, crowdfunding, etc. L’analyse des ressources s’avère cruciale et doit s’opérer sous un double angle : juridique et fiscal. De nombreuses questions eront évoquées : * Que doivent prévoir les statuts de l’association dans ce domaine ? * Comment être certain que les subventions reçues par une association ne pas assujetties à la TVA ? * Que se passe-t-il si une association reçoit des dons et émet des reçus fiscaux, alors qu’elle n’en a pas le droit ? * A l’inverse, quid d’une association qui se prive de la collecte de dons, alors qu’elle n’en aurait eu parfaitement le droit ? **_Atelier animé par Rudy Jardot et Simon Vanzeveren / Experts-comptables et Commissaires aux comptes_**

Inscription obligatoire. Pass Sanitaire demandé

La Maison Des Associations reçoit l’Ordre des Experts-comptables Hauts-de-France pour une rencontre “partenaires”.

MDA – Maison des Associations 24 Place de la Liberté, Roubaix Roubaix Nord



