Carré Sévigné, le mercredi 2 mars 2022 à 17:00

Dans un univers où les décors et costumes sont faits de papier bulle, ce spectacle lie la danse et le chant pour aborder les thèmes du passage de nos rêves d’enfants à la réalité parfois désenchantée, du désir de devenir et de grandir. Pleine de trouvailles inventives et d’humour, cette fable initiatique saura émerveiller petits et grands…

De 15€ à 10€

Danse/Chant lyrique. Compagnie Osteorock Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T17:00:00 2022-03-02T17:45:00

