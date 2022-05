LES PRINCESSES – CHEPTEL ALEÏKOUM Arnage, 14 mai 2022, Arnage.

LES PRINCESSES – CHEPTEL ALEÏKOUM Espace culturel L’Éolienne 67 Rue des Collèges Arnage

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 21:50:00 Espace culturel L’Éolienne 67 Rue des Collèges

Arnage Sarthe Arnage

EUR 4 8 Ce spectacle est présenté dans le cadre de l’événement En mai fais ce qu’il te plaît – Le genre en questions. Tout au long du mois de mai, retrouvez des spectacles et des conférences sur la thématique du genre. Un événement proposé par Le Mans Université (mission égalité femmes hommes et EVE – Scène universitaire), le Pôle Cirque Le Plongeoir – Cité du Cirque, la Scène nationale Les Quinconces et L’espal, en partenariat avec la Ville du Mans.

Le spectacle Les Princesses est accueilli en partenariat avec la Ville d’Arnage et l’espace culturel L’Éolienne.

Dans un chapiteau d’intérieur, ouvragé comme un champignon, le Cheptel Aleïkoum ouvre le grand livre des histoires. Il était une fois… des princesses d’aujourd’hui qui ne se laissent plus marcher sur les pieds ! Elles font voler en éclat les clichés dans une revisite décapante des contes de notre enfance, à grand renfort de cirque et de musique : de l’aérien sous toutes ses formes, des portés sans porteurs, du fakirisme à la française, des équilibres sous votre nez, des chansons Rock et des danses de lapin. Un cirque aérien et chanté réjouissant à partager en famille !

+33 2 43 47 45 54 https://www.lemansfaitsoncirque.fr/

