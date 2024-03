Les Primeurs Étoilés 2024 La Terrasse Rouge Saint-Émilion, lundi 22 avril 2024.

Les Primeurs Étoilés 2024 4 Chefs Étoilés à Saint-Émilion pour une expérience gastronomique inoubliable ! 22 – 25 avril La Terrasse Rouge Réservation obligatoire. Menu : 80 € / personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T12:00:00+02:00 – 2024-04-22T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T19:30:00+02:00 – 2024-04-25T21:30:00+02:00

Du lundi 22 avril au jeudi 25 avril 2024

Vivez 4 jours de belle gastronomie ! C’est au cœur du vignoble de Saint-Émilion que nous vous invitons à découvrir cette expérience culinaire d’exception. Conjointement à la présentation du millésime 2023 du Château La Dominique à Saint-Émilion et des vins des Laboratoires Rolland & Associés, La Maison Faber Lascombes et plus précisement La Terrasse Rouge, vous invitent pour vivre 4 jours sous les étoiles !

Un Chef Étoilé chaque jour !

À chaque déjeuner, nous aurons le plaisir d’accueillir un Chef Étoilé au sein de nos cuisines pour vous faire découvrir son plat étoilé. L’occasion idéale de découvrir le vignoble du Bordelais tout en profitant d’une vue panoramique !

Les Chefs de la semaine :

Lundi 22 avril 2024 : Gilles Dudognon* | La Chapelle Saint-Martin – Relais & Châteaux à Nieul

Mardi 23 avril 2024 : Christian Le Squer*** | Le George V à Paris

Mercredi 24 avril 2024 : Michel Sarran* | Restaurant Michel Sarran à Toulouse

Jeudi 25 avril 2024 : Stéphane Carrade** | Skiff Club, Hôtel H(a)aitza au Pyla-sur-Mer

Menu étoilé | 80€ (entrée, plat étoilé, dessert). Les plats étoilés seront disponibles en suggestion le lundi, mardi et jeudi au dîner.

Réservations

par téléphone au : 05 40 12 92 16

par mail à l’adresse : contact@laterrasserouge.com

sur notre page instagram : @laterrasserouge

Événement en partenariat avec le Château La Dominique et le Laboratoire Rolland & Associés, à l’occasion de la présentation du millésime 2023 du Château La Dominique et des vins suivis par le Laboratoire Rolland&Associés.

La Terrasse Rouge Saint-Émilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@laterrasserouge.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0540129216 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laterrasserouge.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/p/C3XMH2SRBVA/ »}] [{« link »: « mailto:contact@laterrasserouge.com »}]

