LES PRIEURS DU SAINT-MONT, SEIGNEURS DE FRANOULD, BÉMONT, LÉMONT ET AUTRES LIEUX

2022-11-04

2022-11-04 – 2022-11-04

Vosges Conférence sur la seigneurie du Saint-Mont par Gérard Dupré, société d’histoire de Remiremont et de sa région Sous l’ancien régime, le découpage administratif était complexe et il n’était pas rare de voir dans un même village plusieurs catégories d’habitants, sujets de seigneurs différents.

Les prieurs du Saint Mont faisaient parties de ces petits seigneurs et possédaient des sujets à Franould, au Thillot, à Saulxures, à Vagney, au Syndicat de St Amé et à Saint Étienne-lès-Remiremont. Cette seigneurie était mal connue et dans le cadre des 1400 ans du monastère du Saint-Mont, le conférencier s’est attaché à en comprendre son fonctionnement, à localiser les lieux où habitaient les sujets du monastère et à définir les droits et devoirs de chacun.

Entrée libre. +33 3 29 61 09 73

