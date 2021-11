Le Havre Le Havre 76600, Le Havre Les Prieurales – 1ère journée d’étude Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: 76600

Le Havre

Les Prieurales – 1ère journée d'étude Le Havre, 19 novembre 2021, Le Havre.

2021-11-19 – 2021-11-20

Le Havre 76600 La première journée d’étude est organisée au Havre autour de l’instrumentarium du Havre (collection Brassy enrichie de l’instrumentarium des Prieurales), en partenariat avec le conservation A.Honegger. Cette journée sera précédée d’une exposition de lutherie animée par les luthiers ayant réalisé les instruments des Prieurales. Programme :

Le vendredi 19 novembre de 11h à 20h : salle Brassy du conservatoire A. Honegger.

– Présentation des instruments de musiques médiévales des Prieurales, par les luthiers qui les ont reconstitués.

– Temps fort, l’intervention des luthiers : Nelly Poitevin, archets à 11h, Giuseppe Severini, vièles à archets à 14h, Denis Le Vraux, muses en sac à 15h, Olivier Feraud, guiterne à 16h, Jeff Barbe, flûtes et frestel à 17h, Philippe Bolton, flûtes à bec à 18h et Christian Rault, organistrum à 19h. Le samedi 20 novembre de 9h30 à 19h : ampli Woolett, conservatoire A. Honegger.

