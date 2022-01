Les Pridays Théâtre Sébastopol Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Les Pridays Théâtre Sébastopol, 12 février 2022, Lille. Les Pridays

Théâtre Sébastopol, le samedi 12 février à 12:00

Vous y découvrirez : * Quatre expositions (photos, créations originales, objets décalés…), * Trois conférences proposées par des associations, * Un pôle littéraire grâce aux Éditions de la Trémie, maison LGBTI+ Un appel aux dons sera proposé.

Entrée gratuite

Rendez-vous le samedi 12 février 2022 de 12h à 19h, 7 place Sébastopol à Lille. Théâtre Sébastopol Place Sébastopol, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T12:00:00 2022-02-12T19:00:00

