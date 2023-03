Rencontres avec les artisans d’art aux Pressoirs Les Pressoirs Épernon Catégories d’Évènement: Épernon

Rencontres avec les artisans d’art aux Pressoirs Les Pressoirs, 1 avril 2023, Épernon. Rencontres avec les artisans d’art aux Pressoirs 1 et 2 avril Les Pressoirs La communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France, en partenariat avec la Chambre de Métier et de l’Artisanat Centre-Val de Loire organise les Journée Européennes des Métiers d’Art le 1er et 2 avril 2023 à la salle des Pressoirs d’Epernon, Petite Cité de Caractère (28 230). Vous découvrirez, à travers des savoirs faire ancestraux, toute la richesse des métiers d’art des franges Franciliennes à l’intérieur d’une salle médiévale du 12e Siècle, véritable écrin historique et architectural de cette petite cité de caractère d’Eure-et-Loir. Les exposants auront le plaisir de vous accueillir de 10 h à 18 h le samedi et de 10 h à 17 h le dimanche. Les Pressoirs Rue des Aironcelles, 28230 Épernon Épernon 28230 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.porteseureliennesidf.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

