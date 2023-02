NOUVELLES FICTIONS POUR L’ARCHITECTURE Les Presses du Réel, 17 février 2023, Dijon.

Ce numéro aborde le thème des nouvelles fictions pour l’architecture, où comment la fiction se renouvelle-t-elle dans les problématiques et approches architecturales contemporaines ?

« Ce nouveau numéro propose de se tourner vers la fiction et vers ce qu’elle recouvre de potentialités afin de penser et réaliser l’architecture d’aujourd’hui, celle de demain. Évoquer cette notion aux côtés de l’architecture n’est pas un angle nouveau.

En effet, la fiction accompagne la production architecturale de manière intrinsèque en ce qu’elle qualifie indéniablement un début de pensée de «ce qui n’est pas encore».

Ainsi, certaines périodes du xxe siècle ont été particulièrement marquées par une utilisation privilégiée de la fiction comme outil fécond, menant à des expériences de pensée profondes

et complètes dont la répercussion a largement encouragé l’extension des imaginaires et

la diversification des productions. Utilisée pour critiquer, avancer, reculer, provoquer, expliquer, analyser ou comprendre, que ce soit pour inventer le futur, penser autrement le présent ou revenir sur le passé, la fiction a souvent contribué à animer et à renouveler une certaine manière de pratiquer l’architecture et d’y attacher un discours en laissant la part

belle au débordement depuis la réalité, un débordement à différentes échelles d’intensité. » par Lise Gaillard, Architecte D.E, Doctorante GRIEF

Exercice(s) d’architecture est la revue de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne, créée en 2007. Support de diffusion de la culture architecturale et urbaine, elle rend compte chaque année des travaux et activités des enseignants et étudiants de l’école, tout en ouvrant un débat autour d’une grande thématique architecturale.

Parution en décembre 2022.

Edition française.

16 x 23 cm (broché, couv. à rabats);

224 pages (ill.)

ISBN : 978-2-9571308-3-2

EAN : 9782957130825

