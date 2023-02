Découvrez les dernières publications du GRIEF Les Presses du Réel, 13 février 2023, Dijon.

Découvrez les dernières publications du GRIEF 13 février – 12 juillet Les Presses du Réel

Laboratoire de recherche, Groupe de Recherche sur l’Invention et l’Évolution des Formes Pour plus d’informations : https://www.rennes.archi.fr/recherche/ ou recherche@rennes.archi.fr

Les Presses du Réel 35 rue Colson, 21000 Dijon, France Port du Canal Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{“link”: “https://www.lespressesdureel.com/editeur.php?id=267&menu=2”}]

Contre les normes ? Histoires d’architectes

La normativité est intimement liée à l’architecture dans le sens large de la discipline : depuis l’instrument même de la règle, mesurant dimensions et proportions, depuis les multiples réglementations accompagnant la construction jusqu’aux traités fixant ordres et ordonnancements, en passant par les canons des discours historiographiques. Dans le prolongement d’une journée d’étude doctorale organisée à Rennes en 2020, ce livre explore, à travers le regard de six jeunes chercheurs, des questions de normativité au cours du XXe siècle, interrogeant la capacité des architectes à les contourner, voire à les transgresser.

Edité par Carmen Popescu et Julien Bastoen.Contributions de Julien Bastoen, Léna Lefranc-Cervo, Nicole Cappellari, Manon Scotto, Hector Docarragal Montero, Natalia Petkova, Carla Frick Cloupet, Carmen Popescu.

Conception graphique : Atelier Wunderbar.

Paru en janvier 2023, édition française, 16 x 23 cm (broché), 132 pages, 15€

ISBN : 978-2-9567384-4-2

EAN : 9782956738442

Architecture, évolutive / réversible

Nous ne pouvons plus continuer à fabriquer la ville de demain avec une logique architecturale qui voudrait qu’un bâtiment = un usage. La permanence propre à l’architecture et au bâti contraste avec la mouvance de la société contemporaine. Le patrimoine construit ne peut pas être traité comme un objet de consommation, parce qu’il mobilise trop d’énergie, de ressources et de temps. Pour être vraiment durable, comment s’adapter à cette future obsolescence ? Comment tendre vers une architecture atemporelle ?

Edité par Miquel Peiro, Frédéric Sotinel, Laëtitia Bouvier. Contributions de Didier Briand, Frédéric Sotinel, Miquel Peiro, Sabri Bendimérad, Dimitri Toubanos, Carlo Nozza, Manon Scotto & Christelle Floret, Magda Mària, Patrick Rubin, Janet Hetman, Marie Beauvalet, Jesús Mª Aparicio, Roberto D’Arienzo, Alexandre Brun, William Hayet & Llewella Maléfant, Jean Richer, Can Onaner, Yann Blanchi, Maud Nÿs, Éric de Thoisy, Anna Maria Bordas. Conception graphique : Atelier Wunderbar.

Paru en mai 2022, édition française, 16 x 23 cm (broché), 240 pages (ill.) 29€

ISBN : 978-2-9567384-3-5

EAN : 9782956738435

Diffuseur : https://www.lespressesdureel.com/editeur.php?id=267&menu=2



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T09:00:00+01:00

2023-07-12T20:00:00+02:00