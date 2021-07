Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes, Saint-Paul-lès-Dax « Les Presques Fêtes » de St Paul lès Dax Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

« Les Presques Fêtes » de St Paul lès Dax 2021-07-10

Saint-Paul-lès-Dax Landes Fête foraine au lac de Christus jusqu’au 14 juillet.

Place du marché : de 10h à 18h exposition de voitures anciennes avec Landes Auto Rétro.

Lac de Christus : initiation au au kayak ( 3 sessions: 10h, 11h30 et 14h).

