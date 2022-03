Les Présomptions, saison 2 Le Mouffetard,théâtre des arts de la marionnette, 5 avril 2022, Paris.

Les Présomptions, saison 2

du mardi 5 avril au vendredi 15 avril à Le Mouffetard, théâtre des arts de la marionnette

C’est avec l’auteur Guillaume Poix et son regard acide sur le monde que nous avons décidé de créer une nouvelle saison des _Présomptions_. Quatre ans après la sortie de la saison 1, nous avons gardé en nous ce besoin profond de réfléchir sur la condition de l’individu au sein du groupe. Les treize personnages sisyphéens des Présomptions continuent de se louper. L’envie de convaincre l’autre semble l’emporter sur l’envie d’être ensemble. Et pourtant, 10 ans plus tard, ils se côtoient toujours. Travailler sur l’écriture de Guillaume Poix a fait surgir au centre de notre équipe de nouvelles questions vertigineuses sur notre existence. Avons-nous le choix dans nos choix ? Nos convictions laissent-elles encore une place au doute ? Nous donnons vie à nos marionnettes pour raconter avec une distance suffisante ce monde réel qui chaque jour nous ronge un peu plus. Nous les faisons mourir pour venir dans le public et chercher avec lui ce qui pourrait nous apaiser. Dans la saison 2 des _Présomptions_, nous interrogeons l’architecture du théâtre dans son ensemble et la façon dont les comédien·ne·s, les marionnettes, les spectateurs habitent cet espace et s’y observent mutuellement. Sur le site du Mouffetard – Théâtre des Arts de la Marionnette : [[http://lemouffetard.com/spectacle/les-pr%C3%A9somptions-saison-2-1](http://lemouffetard.com/spectacle/les-pr%C3%A9somptions-saison-2-1)](http://lemouffetard.com/spectacle/les-pr%C3%A9somptions-saison-2-1)

Collectif Le printemps du machiniste – Louis Sergejev

Le Mouffetard,théâtre des arts de la marionnette 73 rue Mouffetard, 75005 Paris



2022-04-05T20:00:00 2022-04-05T21:15:00;2022-04-06T20:00:00 2022-04-06T21:15:00;2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T21:15:00;2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:15:00;2022-04-09T18:00:00 2022-04-09T19:15:00;2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T18:15:00;2022-04-12T20:00:00 2022-04-12T21:15:00;2022-04-13T20:00:00 2022-04-13T21:15:00;2022-04-14T20:00:00 2022-04-14T21:15:00;2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T21:15:00