Opéra de Massy, le samedi 18 septembre à 20:00

**18 septembre à 20h : spectacle en plein-air sur le parvis de l’Opéra.** Le spectacle est construit autour d’un conte Lapon, issu de traditions orales. La population nomade des Sames, s’étend de la Norvège à la Suède ainsi qu’à la Finlande et à la Russie. Les pièces musicales nourrissent et éclairent le conte ; elles dialoguent avec la narration et les poèmes. Dans ce conte, un jeune chasseur Lapon noue une intimité avec une divinité céleste, la Fille du Soleil. Celle-ci est soumise à deux visages : un esprit magique puissant empli de sagesse et un être sensible, aimant. Il y est question de résilience, tant pour la Fille du Soleil par son assujettissement aux figures masculines et à une prophétie forte, que pour le jeune homme qui, pour garder son aimée et les présents du Soleil doit se confronter à une impatience, une curiosité humaine qui, dans ce conte, lui font défaut. « À l’origine du son, souffle Aïgal Les six chanteuses de l’Ensemble ont choisi le nom d’un vent qui sillonne le Sud-Ouest de la France pour donner sens à leur musicalité. A travers le chant a cappella, elles souhaitent mettre en lumière les voix lyriques. Leur répertoire éclectique propose un voyage à travers les époques et les genres. Les langues variées que l’Ensemble interprète permettent une exploration encore plus approfondie de la possibilité infinie des sonorités. Les voix prennent ici une valeur instrumentale, lyrique, ou livrent simplement un texte qui fait sens aux oreilles des auditeurs. Toutes les chanteuses ont entrepris de construire un travail individuel de soliste. C’est sans aucun doute ce terreau propre à chacune qui vient renforcer la musicalité et les qualités nécessaires au travail d’ensemble. En octobre 2019, l’Ensemble vocal Aïgal a remporté le Prix d’Honneur, plus haute distinction du Concours International Léopold Bellan à Paris, dans la catégorie Ensemble Vocaux. Cela a permis aux chanteuses de se produire lors de la clôture du Festival Music Open du Cap Ferret et de continuer d’envisager de beaux projets musicaux. » Spectacle proposé en parallèle de l’illumination de la façade de l’Opéra par Lumière de Verre® mise en place dans le cadre de l’opération « C’est mon patrimoine »

Opéra de Massy 1 place de France 91300 Massy Massy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:00:00