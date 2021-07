Lège-Cap-Ferret Cabane du Résinier Gironde, Lège-Cap-Ferret Les prés salés, halte migratoire Cabane du Résinier Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Les prés salés, halte migratoire Cabane du Résinier, 3 octobre 2021, Lège-Cap-Ferret. Les prés salés, halte migratoire

Cabane du Résinier, le dimanche 3 octobre à 10:00

Observation sur le terrain de différentes espèces d’oiseaux peuplant les prés salés. Observation in situ du phénomène de migration, explication sur comment et pourquoi…

Gratuit sur inscription

Découverte de la migration et des différentes espèces d’oiseaux observées Cabane du Résinier D106 Lège Cap Ferret Lège-Cap-Ferret Claouey Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lège-Cap-Ferret Autres Lieu Cabane du Résinier Adresse D106 Lège Cap Ferret Ville Lège-Cap-Ferret lieuville Cabane du Résinier Lège-Cap-Ferret