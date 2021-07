Les Prés en fête ! Les Prés du Hem, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Armentières.

Les Prés du Hem, le mercredi 14 juillet à 10:00

Les Espaces Naturels de la MEL et les Prés du Hem vous proposent un 14 juillet festif tout au long de ce jour de fête nationale. Les spectacles et activités sont compris dans le tarif d’entrée au parc. Cette année le 14 juillet vous réserve, une fois de plus, de belles et nombreuses surprises. Montez à bord d’un carrousel oublié, admirez les spectacles de haute voltige et participez à une enquête farfelue. Les sonorités seront aussi de la partie pour rythmer cette journée endiablée. Dès 10h15, plusieurs animations seront proposées, en continu toute la journée : Petit carrousel de SurMesures Production * Déambulation d’un échassier d’Histoires de Fêtes Puis dans l’après-midi : * Spectacle équestre avec Caval’Scène : de 15h à 15h45 puis de 16h30 à 17h15. * Enquête farfelue avec le Collectif de la Girafe : de 14h30 à 17h30 * Oyamba concert de tambours en déambulation avec Attafaca : de 14h30 à 15h00 / de 16h00 à 16h30 et de 17h30 à 18h00. * Jazz Street Boys concert de jazz en déambulation par JLB Prod : de 13h30 à 14h15 puis concert à bord du bateau l’Armentières 2000 de 15h15 à 16h00 * Spectacle de cirque avec le Collectif Merci la Rattrape : de 18h15 à 18h45. * Spectacle de pyro-animations par Thoroflyr : de 19h00 à 19h30.

Entrée aux Prés du Hem : 8€ / 5€ / 24€(famille) / Gratuit pour les moins de 4 ans

Les Prés du Hem 7 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières Nord



