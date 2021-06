Les Prés du Hem fêtent leurs 40 ans Les Prés du Hem, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Armentières.

Les Prés du Hem fêtent leurs 40 ans

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Les Prés du Hem

Un grand weekend festif vous attend. Samedi 3 juillet de 10h à 19h A partir de 10h30 et échelonné toute la journée : * Théâtre de rue et improvisation sur le thème lutherie sur légumes et fruits frais et jonglage de fruits par Circomédie * Balades en poney (toute la journée hors pause du midi) par Shet 59 * Démonstrations d’une brasserie (toute la journée hors pause du midi) par Bière qui roule * Démonstrations de transhumance (toute la journée hors pause du midi) par Club de chien de berger * Maquillage (pour les enfants âgés de – 6 ans) et échassiers (toute la journée hors pause du midi) par Histoire de fêtes * Atelier manuel « Peindre avec la terre » par Les Z’arts recycleurs * Démonstration et atelier de modelage d’argile par Lepetz Philippe * Démonstration et atelier Fibre et tissage ancien par Dessine-moi un museau * Land’Art conté « Le secret de Dame Nature » et atelier par Florie Andrège * Atelier création carte des 40 ans 3D par Charline Lapierre « Moon » * Baptêmes catamaran, planches à voile, paddle et kayak * Marché des producteurs MEL avec : – Francois MARQUILLY (vente de spiruline) – Florence DEBACKER (plantes aromatiques) – Marc LEROY (Miel) – Michel DELILLE (légumes sec) – Christine DELECLUSE (laine, mohair…) – Et d’autres producteurs….. Dimanche 4 juillet de 10h à 20h, à partir de 10h30 et échelonné toute la journée : * Jonglage de fruits par Circomédie – frutos * Balades en poney (toute la journée hors pause du midi) par Shet 59 * Démonstrations d’une brasserie (toute la journée hors pause du midi) par Bière qui roule * Démonstrations de transhumance (toute la journée hors pause du midi) par Club de chien de berger * Maquillage (pour les enfants de -6 ans) et échassiers (toute la journée hors pause du midi) par Histoire de fêtes * Concert par l’Astragale * Atelier manuel « Peindre avec la terre » par Les Z’arts recycleurs * Démonstration et atelier de modelage d’argile par Lepetz Philippe * Atelier « photographier la nature avec son portable ou sa tablette » par Sophie Martz * Land’Art conté « Le secret de Dame Nature » et atelier par Florie Andrège * Atelier création de jouets à partir d’objets naturels par Jannat * Visite de la réserve avec un ornithologue passionné : Quentin Spriet * Concert « Beijo do sol » trio Répertoire Bosssa par l’Ame Strong * JLB Prod : concert DJ ZAIS * Baptêmes catamaran, planches à voile, paddle et kayak Les ateliers sont compris dans le prix d’entrée au Parc, se rendre sur la [billeterie en ligne.](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-des-pres-du-hem?fbclid=IwAR0O4iC5ySZ2pbXMjGBTjQAyq-v1Zr9xKIX_zs51KWzgOCBoTd32Gl3lu4I) Sur réservation sur place le jour même. Le nombre de places est limité.

Né d’une idée collégiale entre la ville d’Armentières et la Communauté Urbaine de Lille, les Prés du Hem ont ouvert leurs portes en 1981. Les samedi 3 et dimanche 4 juillet, ils fêtent leurs 40 ans !

Les Prés du Hem 7 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières Nord



2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T20:00:00