« Œufs course » Les Prés du Hem, 10 avril 2023, Armentières. « Œufs course » Lundi 10 avril, 10h00 Les Prés du Hem Gratuit. Inscription devant la grande salle le jour même selon les places disponibles Les Prés du Hem vous proposent une chasse aux œufs peu commune.

Saviez-vous qu’il n’y a pas que les poules qui pondent des œufs ?

Venez découvrir de manière ludique les différentes espèces ovipares du site.

Pour les plus téméraires, une récompense chocolatée vous attendra à la fin

du parcours.

Rendez-vous : de 10h à 16h30 en continu

Bon à savoir : inscriptions devant la grande salle, le jour même, selon les

places disponibles.

N’oubliez-pas vos bottes !

Les Prés du Hem 7 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/les-pres-du-hem.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 27 »}, {« type »: « email », « value »: « presduhem@lillemetropole.fr »}] Au coeur de 120 hectares de nature et autour d'un vaste lac, des dizaines d'activités ludiques, naturalistes et sportives vous attendent. Bienvenue aux Prés du Hem !

2023-04-10T10:00:00+02:00 – 2023-04-10T16:30:00+02:00

2023-04-10T10:00:00+02:00 – 2023-04-10T16:30:00+02:00 oeuf chasse aux oeufs

