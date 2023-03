Balade naturaliste : les plantes ont besoin d’eau pour vivre Les Prés du Hem Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord

Balade naturaliste : les plantes ont besoin d’eau pour vivre Les Prés du Hem, 9 avril 2023, Armentières. Balade naturaliste : les plantes ont besoin d’eau pour vivre Dimanche 9 avril, 10h30 Les Prés du Hem Gratuit « L’eau est un élément indispensable à la vie », nous dit-on. Mais sait-on vraiment pourquoi ? Quelle importance elle a pour la germination, la croissance et la vie de la plante ? Même sous nos latitues, il est possible de deviner la quantité d’eau dans le sol en fonction de la végétation qui y pousse !

Balade animée par le Conservatoire Botanique National de Bailleul

Rendez-vous de10h30 à 12h30

Tout public

Lieu entrée du Prés du Hem, 7 avenue Marc Sangnier, 59280 Armentières Les Prés du Hem 7 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/les-pres-du-hem.html [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.49.00.83 »}] Au coeur de 120 hectares de nature et autour d’un vaste lac, des dizaines d’activités ludiques, naturalistes et sportives vous attendent. Bienvenue aux Prés du Hem ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T10:30:00+02:00 – 2023-04-09T12:30:00+02:00

