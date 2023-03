Les mystères de l’œuf d’Or. Les Près du Hem Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Les mystères de l'œuf d'Or. Samedi 18 mars, 14h00 Les Près du Hem entrée libre – sur inscription obligatoire Qui a dérobé l'objet magique le plus précieux du royaume ? Celui qui permet à tous les êtres vivants de vivre en harmonie. Afin de résoudre ce mystère nous recrutons une équipe d'aventuriers, ceux-ci devront répondre aux énigmes posées et braver les obstacles qu'ils trouveront sur leur chemin. A partir de 6 ans. Les Près du Hem 5 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

