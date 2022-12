Les Préraphaélites Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 6 6 Dépassant le seul cadre de la peinture, ce mouvement visait à s’inspirer des peintres d’avant la renaissance italienne dans leur rapport à la réalité. Bien qu’étant apparu près de vingt ans avant le symbolisme, l’étrangeté de certaines images préraphaélites, du fait même de désir de fidélité à la nature, a exercé une forte influence sur de nombreux symbolistes.

Les plus connus de ces peintres sont Dante Gabriel Rossetti et Edward Burne-Jones. La Fraternité préraphaélite a été fondée en 1848 à Londres par de jeunes artistes en opposition à l’enseignement académique.,conférence animée par Laurent Genest, Historien de l’art et guide conférencier. Aix-Marseille Université Le Cube 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

