Les premiers outils préhistoriques Saint-Malo-de-Phily, 24 septembre 2022, Saint-Malo-de-Phily.

Les premiers outils préhistoriques

Saint-Malo-de-Phily Ille-et-Vilaine CDC – Vallons de Haute Bretagne Communauté

2022-09-24 – 2022-09-24

Saint-Malo-de-Phily

Ille-et-Vilaine

Saint-Malo-de-Phily

Saviez vous que les plus anciens outils préhistoriques découverts en Bretagne viennent de Saint-Malo-de-Phily ? Venez découvrir cette histoire et tester les reconstitutions d’outils en pierre taillée.

Tout au long de l’été, Vallons en Bretagne vous propose cinq animations pour en savoir plus sur l’Histoire et les histoires qui se cachent dans les Vallons. Le CPIE Val de Vilaine (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) s’empare du patrimoine pour vous le faire découvrir. Intervenant au quotidien sur l’éducation à l’environnement, la valorisation du patrimoine et l’ingénierie environnementale, les animateurs du CPIE sont incollables. Partez à la découverte avec eux !

tourisme@vallonsdehautebretagne.fr +33 2 99 57 03 80

Saviez vous que les plus anciens outils préhistoriques découverts en Bretagne viennent de Saint-Malo-de-Phily ? Venez découvrir cette histoire et tester les reconstitutions d’outils en pierre taillée.

Tout au long de l’été, Vallons en Bretagne vous propose cinq animations pour en savoir plus sur l’Histoire et les histoires qui se cachent dans les Vallons. Le CPIE Val de Vilaine (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) s’empare du patrimoine pour vous le faire découvrir. Intervenant au quotidien sur l’éducation à l’environnement, la valorisation du patrimoine et l’ingénierie environnementale, les animateurs du CPIE sont incollables. Partez à la découverte avec eux !

Saint-Malo-de-Phily

dernière mise à jour : 2022-07-01 par CDC – Vallons de Haute Bretagne Communauté