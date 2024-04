Les premiers oiseaux reproducteurs Rond-Point de Verdun Criel-sur-Mer, samedi 6 avril 2024.

Les premiers oiseaux reproducteurs Rond-Point de Verdun Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Dès que les jours s’allongent, les oiseaux commencent leur reproduction. Venez découvrir leurs vocalisations et le pourquoi du comment.

Animée par le Groupe Ornithologique Normand et le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Yères et de la Côte.

Réservation obligatoire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06

Rond-Point de Verdun Parking de la Plage de Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie enslittoral@seinemaritime.fr

