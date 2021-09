“Les premiers mots” / Ensemble Un Atelier des Marches, 4 octobre 2021, Le Bouscat.

“Les premiers mots” / Ensemble Un

du lundi 4 octobre au mercredi 6 octobre à Atelier des Marches

L’Ensemble Un, en collaboration avec Les Marches de l’Été, adapte “Les premiers mots” de Bernard Noël (Éditions P.O.L) pour deux comédiens et deux contrebasssistes. À découvrir les 04, 05, 06 octobre à l’Atelier des Marches à 20h. “Les premiers mots” de Bernard Noël sont aussi les derniers. Ils sont pris dans un mouvement où s’entrelacent la fin et le commencement. Un homme et une femme parlent, ils se connaissent à travers leurs mots et ils partagent la mort d’un Autre, un ami. Cet échange, toujours plus excessif, s’empare des gestes, de la peau, des perceptions, envahit tout l’espace de la rencontre. La pièce est écrite sous forme d’un dialogue composé d’un seul bloc, ne comportant ni paragraphe ni chapitre, si bien que les deux protagonistes finissent par se confondre de façon métaphorique dans l’usage de la première personne du pluriel, formant un choeur : « nous, les vivants, nous pouvons confronter sans cesse à l’original l’image que nous nous faisons les uns des autres ». À géométrie variable, l’Ensemble UN favorise l’émergence de projets menés par les artistes qui le composent et s’inscrivent dans la même démarche artistique : une approche entre écriture et improvisation et la transversalité entre les pratiques artistiques. ——————————————– Tarifs : 12€ / 8€ Réservations : [www.marchesdelete.com](http://www.marchesdelete.com) / 05 56 17 03 83 Durée : 1h05 ——————————————– Adaptation : Flore Audebeau, Daniel Strugeon et Jean-Luc Terrade Mise en scène : Jean-Luc Terrade Avec Flore Audebeau (comédienne) Félicie Bazelaire (contrebassiste), David Chiesa (contrebassiste), Daniel Strugeon (comédien) Création musicale : Félicie Bazelaire et David Chiesa Avec la voix de Bernard Noël Scenographie : Jean-Luc Terrade Lumières : Jean-Luc Terrade avec l’aide d’Etienne Dousselin Régie : Zacharie Bouganim Production : Ensemble Un Coproduction : Les Marches de l’Été ——————————————– Accès Atelier des Marches : 17 rue Victor Billon 33110 Le Bouscat Tram : D arrêt Courbet Bus : 5 arrêt Pressensé Vcub : Parc Bordelais

Tarifs : 12€ / 8€ – Réservations : www.marchesdelete.com / 05 56 17 03 83

L’Ensemble Un, en collaboration avec Les Marches de l’Été, adapte “Les premiers mots” de Bernard Noël (Éditions P.O.L) pour deux comédiens et deux contrebasssistes.

Atelier des Marches 17 Rue Victor Billon, 33110 Le Bouscat Le Bouscat Caudéran Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T20:00:00 2021-10-04T21:00:00;2021-10-05T20:00:00 2021-10-05T21:00:00;2021-10-06T20:00:00 2021-10-06T21:00:00