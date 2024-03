Les premiers champignons d’automne Gennes-Val-de-Loire, dimanche 29 septembre 2024.

Les premiers champignons d’automne Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

C’est le début de la saison des champignons et le meilleur moment pour apprendre à les reconnaître, des plus succulents aux plus dangereux.

Envie de vous initier ? Rejoignez-nous et partageons nos connaissances, astuces ou anecdotes. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 14:30:00

fin : 2024-09-29 17:30:00

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire ranger.nature@neuf.fr

