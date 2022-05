Les premières villes de l’Atlantique : expériences urbaines portugaises (1415-1550) Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Les premières expériences urbaines portugaises hors d’Europe ont eu lieu en Afrique du Nord, où les anciennes médinas ont été transformées. Au contraire, dans les archipels atlantiques ils ont créé des villes sans préexistence, adaptées au paysage et au type d’occupation établie. Les XVe et XVIe siècles sont marqués par de profondes mutations des villes, par l’expansion commerciale, le renforcement du pouvoir royal, ou des nouvelles mesures sanitaires. Les premières expériences urbaines issues de la découverte de l’Atlantique ont été un bon laboratoire pour ces nouveaux concepts et pratiques.

