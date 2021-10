Les premières « Rencontres pour l’autonomie » se tiendront les 15 et 19 novembre, en ligne et à Créteil Maison du Handball à Créteil, 19 novembre 2021, Créteil.

**Le Département du Val-de-Marne organise les 15 et 19 novembre 2021 les premières « Rencontres pour l’autonomie ». Issu de la fusion des anciens « Salon des aidants » et « Forum MDPH », cet évènement hybride, numérique et in situ, propose aux Val-de-Marnais concernés par les problématiques liées à la perte d’autonomie de s’informer sur leurs droits, les réseaux d’entraide et les innovations du secteur.** _« Aller à l’école, se déplacer, trouver un emploi peut se révéler un chemin semé d’embûches pour certains de nos concitoyens, enfants ou adultes en situation de handicap. Bien-vieillir est un défi au quotidien. Aider un proche est parfois éprouvant. Voilà pourquoi le nouvel Exécutif départemental entend mener une politique volontariste pour accompagner et soutenir les personnes en perte d’autonomie et leurs aidants dans leur quotidien. Organisées pour la première fois cet automne, les Rencontres pour l’autonomie témoignent de cet engagement. »_ indique Olivier Capitanio, président du Département. Les « Rencontres pour l’autonomie » s’adressent aux seniors et aux enfants et adultes en situation de handicap confrontés à la perte d’autonomie, ainsi qu’à leurs aidants. Elles se dérouleront en deux temps, les 15 et 19 novembre 2021, en présence à chaque fois d’une centaine de professionnels, associations et partenaires de l’autonomie pour accueillir et accompagner les visiteurs en fonction de leurs besoins. **Le 15 novembre : les Rencontres numériques** Le 15 novembre, les Rencontres se tiendront en format numérique, grâce à une plateforme dédiée : rpa.valdemarne.fr. Elle permettra aux internautes de tenir jusqu’à 3 rendez-vous en ligne, d’une durée de 20 minutes, avec un ou plusieurs professionnels du secteur, entre 9h et 12h. D’ores et déjà accessible, la plateforme offre la possibilité, en amont, de consulter l’annuaire des exposants. **Le 19 novembre : les Rencontres en présentiel** Les Rencontres se poursuivront « en présentiel » le 19 novembre, de 9h30 à 17h à la Maison du Handball à Créteil, située 1 rue Daniel Constantini. En plus de l’accès aux stands des 100 partenaires de l’évènement, les visiteurs pourront participer à de nombreuses animations proposées tout au long de la journée, notamment : • des ateliers d’information ; • des démonstrations de parasports (cécifoot, golf adapté…) ; • des jeux vidéo accessibles ; • du théâtre-forum ; • une exposition dansée et participative ; • des activités bien-être… Plus d’informations sur les « Rencontres pour l’Autonomie » sur rpa.valdemarne.fr

