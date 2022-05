Les prémices de l’art contemporain Musée Fabre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Les prémices de l’art contemporain Musée Fabre, 14 mai 2022, Montpellier. Les prémices de l’art contemporain

le samedi 14 mai à Musée Fabre

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

dans la limite des places disponibles

Les amis du musée Fabre vous propose de découvrir une sélection d’œuvres dans les salles contemporaines du musée. Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:15:00 2022-05-14T21:45:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Musée Fabre Adresse 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Ville Montpellier lieuville Musée Fabre Montpellier Departement Hérault

Musée Fabre Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

Les prémices de l’art contemporain Musée Fabre 2022-05-14 was last modified: by Les prémices de l’art contemporain Musée Fabre Musée Fabre 14 mai 2022 montpellier Musée Fabre Montpellier

Montpellier Hérault