Les préludes Mars en baroque Place Carli Marseille 1er Arrondissement, lundi 19 février 2024.

Les préludes Mars en baroque Place Carli Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’année 2024 sera exceptionnelle !



Le festival Mars en Baroque ne se tiendra pas en mars mais aura lieu du 13 septembre au 13 octobre 2024



Une édition qui rendra hommage à la musique instrumentale sous toutes ses formes.



Récitals de clavecin et de violoncelle par deux grands maîtres musique de chambre française et allemande par de jeunes et brillants artistes concertos délirants aux mille couleurs…



Les instruments seront certes à l’honneur, mais nous n’oublierons pas pour autant la voix madrigaux et motets célébreront le mélange des voix et des instruments qui est aussi au cœur de la musique baroque.



La création sera présente, bien sûr, elle nous emportera sur des chemins mystérieux et inhabituels.



Ne soyez pas déçus ! Pour vous faire patienter, nous vous proposons des préludes en partenariat avec le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille.



Ils se dérouleront du 19 au 23 février 2024.



L’accès aux préludes est libre, alors ne boudez pas votre plaisir !



Au programme



– 19 février à 19h

Carte blanche au clavecin avec les élèves de la classe de clavecin Christine Lecoin

Elèves de la classe de clavecin

Salle Tomasi



– 20 février à 20h

Carte blanche avec l’orchestre baroque du conservatoire dirigé par Frédéric Isoletta

Orchestre baroque du conservatoire

Salle Tomasi



– 21 février à 19h

Carte blanche à l’orgue et à la viole de gambe avec le Chœur de Jeunes de la Maîtrise du Conservatoire

Elèves de la classe d’orgue et de Viole de gambe Chœur de Jeunes de la Maîtrise du Conservatoire

Salle Audoli



– 22 février à 19h

Carte blanche à la flûte à bec avec les élèves de Marine Sablonnière

Elèves de flûte à bec

Salle Tomasi



– 23 février à 20h

Bal Renaissance

Pascal Gallon, Riho Ishikawa, Marine Sablonnière

Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille Salle Audoli .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-02-23

Place Carli Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Barbizet

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Les préludes Mars en baroque Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-15 par Ville de Marseille