Les préjugés racistes et antisémites dans le monde College Jean-François Oeben, 21 Rue de Reuilly, 75012 Paris Paris, vendredi 22 mars 2024.

Les préjugés racistes et antisémites dans le monde CIEUX organise dans le cadre de la Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, des ateliers d'échange au Collège Jean-François Oeben (Paris 12ème). Vendredi 22 mars, 10h30

CIEUX organise dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme (DILCRAH 2023), un atelier cyber citoyen au Collège public Jean-François Oeben (Paris 12ème).

Le vendredi 22 mars de 10h à 11h, la professeure de français et un intervenant de CIEUX, débattre sur le thème : les préjugés et racistes, antisémites dans le monde.

