Les précieuses,quand la parole vient au femmes La Cité du livre Aix-en-Provence, lundi 25 mars 2024.

Conférence animée par Muriel Calvet Professeur de Lettres Modernes.

Précieuses, dites‐vous ? Ridicules, bien sûr ! Le génie de Molière a emporté la mise de l’opinion. Bavardes, pédantes, excessives, prudes, trop exigeantes, ennemies du bons sens, emportées par leurs rêves chimériques jusqu’à se refuser au mariage. Et oui, elles exagèrent. Elles pensent, elles échangent, elles « ont voulu se mêler elles‐ mêmes d’écrire », elles affirment pour certaines une

étrange liberté et remettent en question la nature qui leur est assignée. Et on leur doit beaucoup car ce mouvement littéraire et social devait contribuer à la transformation de la langue, ainsi qu’à l’évolution du sort réservé aux femmes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 19:00:00

fin : 2024-03-25

La Cité du livre Bistrot de La Manufacture

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

