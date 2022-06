Les Précieuses Ridicules – Théâtre, 6 août 2022, .

Les Précieuses Ridicules – Théâtre

2022-08-06 – 2022-08-06

Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival « Les 5 jours du Théâtre ».

Cette version des « Précieuses ridicules » fait partie d’une série destinée à faire connaître les pièces de Molière au plus grand nombre en présentant une version d’une heure à 2 comédiens alliant masques, marionnettes danses chants, dans le plus grand respect du texte de l’auteur.

